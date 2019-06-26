Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T17:07Z
https://ria.ru/20190626/1555942657.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В красноярской школе прокомментировали скандал вокруг торта с "надгробиями"

Вчера, 17:07
10552
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В красноярской школе №143 прокомментировали ситуацию с тортом для выпускников, украшенным фотографиями, в виде надгробий.
По словам директора учебного заведения, сами школьники очень обрадовались оригинальному подарку. Ни у кого из них не возникло плохих ассоциаций, отметила руководитель.
"У нас есть предположение, что кто-то из родителей выложил эту фотографию. <…> Возможно, ассоциации появились у родителей, которые не разделили этот радостный момент со своими детьми", — заявила она местному Седьмому каналу.
В коллективе школы подчеркнули, что за всю неофициальную часть мероприятия отвечали родители выпускников.
"Учитель не знал заранее об этом, школа об этом не знала", — приводит их слова "360".
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" разместили снимок торта для выпускников красноярской школы №143. На нем видны кусочки десерта, которые украшают "надгробия" с фотографиями школьников. Фотография вызвала бурную дискуссию среди интернет-пользователей.
Как пояснила представитель родительского комитета Ирина Смирнова, администрации школы и классный руководитель не принимали участие в обсуждении идеи для подарка. Как отметила женщина, возможно, родители не смогли согласовать окончательный вариант торта. По словам выпускников, сюрприз им понравился.
Кондитер
Вчера, 15:38
Кондитер прокомментировал ситуацию с тортом "с надгробиями"
141663710
Обсудить 4
КрасноярскОбщество
Рекомендуем
Кондитер прокомментировал ситуацию с тортом "с надгробиями"
РИА
Новости
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков оценил требования ПАСЕ по возвращению полномочий России
Старый город в Иерусалиме
Франция разрешила открыть доступ к "Гробнице царей" в Иерусалиме
Лента
новостей
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Владимир Сипягин
Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение России
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Владимир Путин
Путина на G20 будут сопровождать представители правительства и бизнесмены
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Автомобили скорой помощи на месте взрыва в Вене. 26 июня 2019
В Вене прогремел мощный взрыв
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
Участник митинга у Верховной Рады Украины
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Байкал
Депутат предложил временно запретить туристам посещать Байкал
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
Лента новостейМолния