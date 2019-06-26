В красноярской школе прокомментировали скандал вокруг торта с "надгробиями"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В красноярской школе №143 прокомментировали ситуацию с тортом для выпускников, украшенным фотографиями, в виде надгробий.

По словам директора учебного заведения, сами школьники очень обрадовались оригинальному подарку. Ни у кого из них не возникло плохих ассоциаций, отметила руководитель.

"У нас есть предположение, что кто-то из родителей выложил эту фотографию. <…> Возможно, ассоциации появились у родителей, которые не разделили этот радостный момент со своими детьми", — заявила она местному Седьмому каналу.

В коллективе школы подчеркнули, что за всю неофициальную часть мероприятия отвечали родители выпускников.

"Учитель не знал заранее об этом, школа об этом не знала", — приводит их слова "360"

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" разместили снимок торта для выпускников красноярской школы №143. На нем видны кусочки десерта, которые украшают "надгробия" с фотографиями школьников. Фотография вызвала бурную дискуссию среди интернет-пользователей.