Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

"Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины", — приводит слова чиновницы местное издание "Зебра-ТВ".