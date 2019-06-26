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РИА Новости

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Вчера, 17:06
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© Фото : Администрации Владимирской области/Департамент здравоохраненияЗаместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
© Фото : Администрации Владимирской области/Департамент здравоохранения
БРЯНСК, 26 июн — РИА Новости. Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Речь о "молодых родах" зашла в ходе круглого стола о поддержке материнства, детства и повышения рождаемости, который состоялся во вторник в областном Доме молодежи.

"Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины", — приводит слова чиновницы местное издание "Зебра-ТВ".

Кроме того, Арсенина отметила, что необходимо менять установки старшего поколения и не считать, что дети — это обуза.
Подобные высказывания получили неоднозначную оценку читателей.
РИА Новости пока не располагает комментарием регионального департамента здравоохранения на этот счет.
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Владимирская областьОбщество
Популярные комментарии
ну да.... потом с ребёнком и образование "легче" получить, и с работой никаких проблем? и растить детей без образования и работы совсем легко????
26 июня, 17:29
Павел
149304110
Вот где они берут таких "слуг народа"? Они хотя бы медосмотр проходят?
26 июня, 17:41
Владимир П.
138604118
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