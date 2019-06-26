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РИА Новости

Минобороны нейтрализовало 25 тысяч кибератак на ресурсы Вооруженных сил

Вчера, 17:05
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КУБИНКА (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Минобороны РФ нейтрализовало свыше 25 тысяч кибератак на ресурсы Вооруженных сил, заявил руководитель департамента информации и массовых коммуникаций минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе форума "Армия-2019".
"Сегодня значение киберопераций нельзя недооценивать. Мы регулярно сталкиваемся с различными попытками внешнего информационно-технического воздействия на наши системы и, в частности, с атаками на интернет-ресурсы Минобороны России и даже телеканала "Звезда". С 2013 года в рамках функционирования ведомственной системы защиты информации выявлено и нейтрализовано более 25 тысяч попыток вторжений на информационные ресурсы Вооруженных сил", - сказал Конашенков.
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МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
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Форум "Армия-2019"Игорь КонашенковМинистерство обороны РФРоссияБезопасностьПроисшествия
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