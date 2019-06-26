Минобороны нейтрализовало 25 тысяч кибератак на ресурсы Вооруженных сил

КУБИНКА (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Минобороны РФ нейтрализовало свыше 25 тысяч кибератак на ресурсы Вооруженных сил, заявил руководитель департамента информации и массовых коммуникаций минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе форума "Армия-2019".
"Сегодня значение киберопераций нельзя недооценивать. Мы регулярно сталкиваемся с различными попытками внешнего информационно-технического воздействия на наши системы и, в частности, с атаками на интернет-ресурсы Минобороны России и даже телеканала "Звезда". С 2013 года в рамках функционирования ведомственной системы защиты информации выявлено и нейтрализовано более 25 тысяч попыток вторжений на информационные ресурсы Вооруженных сил", - сказал Конашенков.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
22 мая 2018, 11:33Самые мощные армии в мире