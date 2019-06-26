В Крыму загорелось пшеничное поле

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Пшеничное поле загорелось в районе села Партизаны Кировского района Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"На открытой территории горело поле пшеницы. Существовала угроза перехода огня на соседние сельскохозяйственные угодья. Распространению огня способствовала жаркая погода и порывистый ветер", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, сотрудники чрезвычайного ведомства оперативно приступили к ликвидации огня. Помощь также оказали местные жители, которые с помощью специализированной техники произвели опашку во избежание перехода огня на другие посевы.
Шахов отметил, что в течение часа возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила один гектар. Причины произошедшего выясняют эксперты.