В Крыму загорелось пшеничное поле

"На открытой территории горело поле пшеницы. Существовала угроза перехода огня на соседние сельскохозяйственные угодья. Распространению огня способствовала жаркая погода и порывистый ветер", - сказал журналистам Шахов.

По его словам, сотрудники чрезвычайного ведомства оперативно приступили к ликвидации огня. Помощь также оказали местные жители, которые с помощью специализированной техники произвели опашку во избежание перехода огня на другие посевы.