Минобороны рассказало об информационных центрах Запада для атак на Россию

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн – РИА Новости. Запад создал несколько информационных центров для дискредитации российской армии и формирования антироссийских настроений в обществе, заявил в среду глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Под эгидой блока НАТО, Евросоюза, других военных и политических организаций создаются информационные центры, одной из целей которых является дискредитация Вооруженных сил России и военно-политического руководства", - рассказал Конашенков на круглом столе в ходе форума "Армия-2019".

По его словам, в Риге еще в 2015 году создан Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций. Его задача – "формировать антироссийские настроения среди населения государств-членов и партнеров НАТО, проводить различные исследования по обобщению опыта информационного противоборства и по выработке новых форм и методов психологического воздействия".

В центре работают специалисты из Великобритании, Италии, Германии, Польши, прибалтийских государств, а при необходимости могут привлекаться эксперты из других стран НАТО, отметил генерал.

Другая институция, занимающаяся этими вопросами, - созданный в 2017 году в Хельсинки Европейский центр по противодействию гибридным угрозам, полагает Конашенков.

Он призвать защищать население от зарубежного информационно-психологического воздействия, "а фактически – противодействовать продвижению в информационном пространстве российской позиции по любым вопросам международной политики".

Странами-учредителями центра выступили США, Германия, Франция, Испания, Великобритания, Швеция, Польша и прибалтийские государства, сказал Конашенков.

Третий институт - Центр операций в киберпространстве, созданный в 2018 году в городе Монс в Бельгии. На него, по словам Конашенкова, "возложена координация операций с задействованием киберпотенциала стран-членов НАТО".