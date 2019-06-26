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РИА Новости

Минобороны рассказало об информационных центрах Запада для атак на Россию

Вчера, 17:04
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Открытие международного военно-технического форума "Армия-2019". Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн – РИА Новости. Запад создал несколько информационных центров для дискредитации российской армии и формирования антироссийских настроений в обществе, заявил в среду глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Под эгидой блока НАТО, Евросоюза, других военных и политических организаций создаются информационные центры, одной из целей которых является дискредитация Вооруженных сил России и военно-политического руководства", - рассказал Конашенков на круглом столе в ходе форума "Армия-2019".
По его словам, в Риге еще в 2015 году создан Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций. Его задача – "формировать антироссийские настроения среди населения государств-членов и партнеров НАТО, проводить различные исследования по обобщению опыта информационного противоборства и по выработке новых форм и методов психологического воздействия".
В центре работают специалисты из Великобритании, Италии, Германии, Польши, прибалтийских государств, а при необходимости могут привлекаться эксперты из других стран НАТО, отметил генерал.
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Другая институция, занимающаяся этими вопросами, - созданный в 2017 году в Хельсинки Европейский центр по противодействию гибридным угрозам, полагает Конашенков.
Он призвать защищать население от зарубежного информационно-психологического воздействия, "а фактически – противодействовать продвижению в информационном пространстве российской позиции по любым вопросам международной политики".
Странами-учредителями центра выступили США, Германия, Франция, Испания, Великобритания, Швеция, Польша и прибалтийские государства, сказал Конашенков.
Третий институт - Центр операций в киберпространстве, созданный в 2018 году в городе Монс в Бельгии. На него, по словам Конашенкова, "возложена координация операций с задействованием киберпотенциала стран-членов НАТО".
По данным военного ведомства, перед этим центром поставлена задача создания информационно-телекоммуникационной платформы, с помощью которой командование НАТО будет осуществлять единое управление действиями сил в киберпространстве.
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22 мая 2018, 11:33
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Форум "Армия-2019"НАТОРоссияСШАБезопасность
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