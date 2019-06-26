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РИА Новости

МЧС предупредило о штормовом ветре, сильных дождях, грозе и граде в ЦФО

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Спасатели предупреждают о штормовом ветре, сильных дождях, грозах и граде в среду в ряде регионов Центрального федерального округа, соответствующие сообщения распространили главные управления МЧС по регионам.
"По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня... местами дожди, в отдельных районах небольшие, местами грозы, град. При грозах местами порывы ветра 16-21 метров в секунду", - информирует управление МЧС по Белгородской области.
Град, сильные дожди, ливни, грозы и ветер до 21 метров в секунду в четверг также ожидаются в Курской, Брянской, Смоленской и Калужской областях.
В Орловскую область непогода придет уже вечером в среду и принесет ветер до 20 метров в секунду, грозы и дожди. В Тульской области также ожидается град, в Костромской области - гроза и ветер до 18 метров в секунду.
Также спасатели предупреждают о дождях и грозах в Тверской, Липецкой и Тамбовской областях. В Тамбовской области также ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.
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