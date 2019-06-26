В Мордовии мужчина убил знакомого и хранил его тело в своем подвале

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Рузаевскому району во взаимодействии со следователем СК обнаружили 19 марта 2019 года в многоквартирном доме по улице Кутузова в Рузаевке мумифицированное тело мужчины. Установлено, что погибшим является пропавший без вести в ноябре 2018 года Сергей Данилкин.

"По подозрению в убийстве был задержан 59-летний хозяин квартиры, который признался в преступлении. По его словам, в ноябре 2018 года он распивал спиртные напитки с потерпевшим, который пришел к нему в гости. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил гостя ножом, а потом спрятал тело в подпол квартиры. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.