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РИА Новости

В Мордовии мужчина убил знакомого и хранил его тело в своем подвале

Вчера, 17:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Житель мордовского города Рузаевка получил 10 лет колонии за убийство знакомого, мумифицированное тело которого он четыре месяца хранил в подвале своего дома, сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия.
Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Рузаевскому району во взаимодействии со следователем СК обнаружили 19 марта 2019 года в многоквартирном доме по улице Кутузова в Рузаевке мумифицированное тело мужчины. Установлено, что погибшим является пропавший без вести в ноябре 2018 года Сергей Данилкин.
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"По подозрению в убийстве был задержан 59-летний хозяин квартиры, который признался в преступлении. По его словам, в ноябре 2018 года он распивал спиртные напитки с потерпевшим, который пришел к нему в гости. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил гостя ножом, а потом спрятал тело в подпол квартиры. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.
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