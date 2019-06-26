В Ростовской области на жилье для сирот направят более миллиарда рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости. Более 1,2 миллиарда рублей выделено на обеспечение жильем детей-сирот в Ростовской области в 2019 году, сообщает правительство региона.

"В 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот выделено более 1,2 миллиарда рублей, из них 109,3 миллиона рублей – средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.

По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития области Сергея Куца, обеспечение жильем детей-сирот является одним из приоритетных направлений деятельности правительства региона и министерства. "В список таковых в текущем году включено 1632 человека, достигших 18-летнего возраста", - уточнил он.

За последние 5 лет из бюджета области на обеспечение жильем детей-сирот выделено более 5 миллиардов рублей. Ежегодно в Ростовской области обеспечиваются жильем более тысячи детей, оставшихся без родителей, в прошлом году – более 1350.

Как раннее сообщало правительство области, начиная с 2019 года Ростовская область вошла в график предоставления жилья данной категории льготников. В большинстве муниципалитетов квартиры ребята будут получать в плановом порядке по достижении совершеннолетия.