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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области на жилье для сирот направят более миллиарда рублей

Вчера, 16:58
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости. Более 1,2 миллиарда рублей выделено на обеспечение жильем детей-сирот в Ростовской области в 2019 году, сообщает правительство региона.
"В 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот выделено более 1,2 миллиарда рублей, из них 109,3 миллиона рублей – средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.
По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития области Сергея Куца, обеспечение жильем детей-сирот является одним из приоритетных направлений деятельности правительства региона и министерства. "В список таковых в текущем году включено 1632 человека, достигших 18-летнего возраста", - уточнил он.
За последние 5 лет из бюджета области на обеспечение жильем детей-сирот выделено более 5 миллиардов рублей. Ежегодно в Ростовской области обеспечиваются жильем более тысячи детей, оставшихся без родителей, в прошлом году – более 1350.
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Как раннее сообщало правительство области, начиная с 2019 года Ростовская область вошла в график предоставления жилья данной категории льготников. В большинстве муниципалитетов квартиры ребята будут получать в плановом порядке по достижении совершеннолетия.
Тем не менее, как отметил на заседании по данной теме губернатор Василий Голубев, в нескольких муниципалитетах по этой программе отмечено отставание от плана. "Задача должна быть выполнена в полном объеме. Очень неприятно, когда дети-сироты приходят и жалуются на качество предоставленного жилья. Тут два варианта решения: или мы снимаем проблему, или мы снимаем главу муниципалитета", - сказал Голубев.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьОбщество
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