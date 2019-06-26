СМИ назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме

При этом прокуратура исключает криминальную версия возгорания. "Нет никаких данных, которые позволяли бы говорить в поддержку криминальной гипотезы", - заявили радиостанции в прокуратуре. Вместе с тем "неисправность электрической системы" или "плохо потушенная сигарета" могли стать причиной пожара, отметили во французском ведомстве.

Вместе с тем прокуратура отмечает, что точные причины возгорания в ходе предварительного расследования не установлены. Теперь должны быть проведены более глубокие исследования, опирающиеся на экспертную работу.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.