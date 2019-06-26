В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение России

СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. В Парламентскую ассамблею Совета Европы внесли две поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение полномочий российской делегации, свидетельствуют документы, поступившие в распоряжение РИА Новости.
Обе поправки предлагают убрать из проекта предложение о предоставлении полномочий. Они поданы депутатами с Украины и из Прибалтийских стран.
Сейчас в ПАСЕ обсуждают проект доклада по опротестованным накануне полномочиям российской делегации. Сначала ассамблея заслушает докладчиков, потом устроит дискуссию по проекту, а затем будет голосовать по поправкам. После состоится голосование по резолюции с утвержденным текстом поправок.
Решение примет простое большинство.
Большая часть записавшихся для выступления — депутаты с Украины, но есть и представители Латвии и Литвы. Ожидаются выступления и российских парламентариев. Они не голосуют по проекту резолюции, но могут участвовать в дискуссиях.
Россия и ПАСЕ
В ночь на 24 июня Парламентская ассамблея после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласившую российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Документ гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат ограничениям.
После этого Москва впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.
Однако на следующий день по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации России были опротестованы. Тогда было решено, что комитеты по регламенту и мониторингу подготовят доклад по полномочиям российских парламентариев.
В Москве заявили, что не будут участвовать в работе сессии, пока российской делегации не вернут все полномочия, а в случае "малейших санкций" россияне покинут Страсбург.