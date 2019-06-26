В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение России

СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. В Парламентскую ассамблею Совета Европы внесли две поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение полномочий российской делегации, свидетельствуют документы, поступившие в распоряжение РИА Новости.

Обе поправки предлагают убрать из проекта предложение о предоставлении полномочий. Они поданы депутатами с Украины и из Прибалтийских стран.

Сейчас в ПАСЕ обсуждают проект доклада по опротестованным накануне полномочиям российской делегации. Сначала ассамблея заслушает докладчиков, потом устроит дискуссию по проекту, а затем будет голосовать по поправкам. После состоится голосование по резолюции с утвержденным текстом поправок.

Решение примет простое большинство.

Большая часть записавшихся для выступления — депутаты с Украины, но есть и представители Латвии и Литвы. Ожидаются выступления и российских парламентариев. Они не голосуют по проекту резолюции, но могут участвовать в дискуссиях.

Россия и ПАСЕ

В ночь на 24 июня Парламентская ассамблея после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласившую российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Документ гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат ограничениям.

После этого Москва впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Однако на следующий день по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации России были опротестованы. Тогда было решено, что комитеты по регламенту и мониторингу подготовят доклад по полномочиям российских парламентариев.