У фотографов в Анапе изъяли краснокнижного африканского львенка

Один из трех львят, родившихся у пары африканских львов Эрни и Эммы, в Екатеринбургском зоопарке

КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Правоохранители изъяли у анапских фотографов краснокнижного африканского льва, который содержался в ненадлежащих условиях, и поместили его в зоопарк, сообщает прокуратура Краснодарского края.

"По инициативе Анапской межрайонной прокуратуры сотрудниками полиции в поселке Витязево у лиц, осуществляющих незаконную деятельность по фотографированию с дикими и экзотическими животными, изъят африканский львенок", - говорится в сообщении.

Как уточнят ведомство, африканский лев занесен в международную Красную книгу, включен в список видов, на которых распространяются положения, установленные Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

"Условия содержания львенка не соответствовали требованиям, предъявляемым ветеринарным законодательством. В настоящее время львенок помещен в зоопарк, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - информирует пресс-служба надзорного ведомства.