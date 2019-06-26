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РИА Новости

У фотографов в Анапе изъяли краснокнижного африканского львенка

Вчера, 16:53
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОдин из трех львят, родившихся у пары африканских львов Эрни и Эммы, в Екатеринбургском зоопарке
Один из трех львят, родившихся у пары африканских львов Эрни и Эммы, в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Правоохранители изъяли у анапских фотографов краснокнижного африканского льва, который содержался в ненадлежащих условиях, и поместили его в зоопарк, сообщает прокуратура Краснодарского края.
"По инициативе Анапской межрайонной прокуратуры сотрудниками полиции в поселке Витязево у лиц, осуществляющих незаконную деятельность по фотографированию с дикими и экзотическими животными, изъят африканский львенок", - говорится в сообщении.
Как уточнят ведомство, африканский лев занесен в международную Красную книгу, включен в список видов, на которых распространяются положения, установленные Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
"Условия содержания львенка не соответствовали требованиям, предъявляемым ветеринарным законодательством. В настоящее время львенок помещен в зоопарк, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - информирует пресс-служба надзорного ведомства.
Во вторник анапская мэрия сообщила о проведении первого рейда межведомственной группы по борьбе с фотографами-живодерами, в ходе которого у нелегальных фотографов были изъяты две обезьяны и попугай ара. Они также должны быть направлены в зоопарк. По данным администрации курорта, созданная группа при содействии прокуратуры будет работать ежедневно в течение всего курортного сезона.
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