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РИА Новости

Промсвязьбанк поддержит малый и средний бизнес в сфере гособоронзаказа

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк продолжит активно поддерживать и стимулировать участие малого и среднего бизнеса в гособоронзаказе (ГОЗ), заявил старший вице-президент ПСБ - руководитель блока "Средний и малый бизнес" Александр Чернощекин.
"Кооперация гособоронзаказа охватывает все отрасли, все сферы экономики, в том числе - компании среднего и малого бизнеса. И с тех пор, как Промсвязьбанку была поручена особая функция работы с оборонным заказом, мы сфокусировались на таких компаниях", - сказал Чернощекин РИА Новости в кулуарах проходящего в Подмосковье международного военно-технического форума "Армия-2019".
По его словам, банк не только разработал и предложил малому бизнесу продукты, связанные с контролем исполнения контрактов в рамках ГОЗ. Компаниям также предоставляются удобные схемы финансирования.

"Зачастую компании, которые исполняют госконтракты, не имеют достаточной залоговой массы, чтобы получить кредит, однако у них ожидается поступление денег по контракту. И мы даем им возможность получить под это финансирование", - пояснил банкир.

При этом он отметил высокую заинтересованность малого бизнеса в получении госконтрактовпричем во всех сферах - от наукоемких производств до продуктов питания.
"Государство сейчас реализует одну из самых масштабных за десятилетия, если не за столетие, программ по обновлению армии, вкладывая в это большие деньги. Поэтому малый и средний бизнес крайне заинтересован в работе с армией в рамках цепочек оборонзаказа. Для него это прибыль, это рабочие места. При этом речь может идти как о поставке ведер в военную часть, так и о создании микросхем", - сказал Чернощекин.
Что касается ставок кредитования, то, по словам Чернощекина, все компании, которые участвуют в гособоронзаказе, автоматически попадают под программу "8,5", разработанную Минэкономразвития и предполагающую льготное кредитование по эффективной ставке 8,5% годовых.
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"Эта программа действует в рамках нацпроекта поддержки малого и среднего предпринимательства, и на нее в масштабах страны выделены очень существенные деньги. Финансирование со стороны государства полностью покрывает потребности, поэтому нет необходимости в дополнительных льготах по кредитам со стороны банка", - отметил Чернощекин.
Таким образом, по его мнению, проблемы с финансированием малого и среднего бизнеса "давно ушли на второй план". Основные препятствия для участия таких компаний в гособоронзаказе стандартны для всей экономики – это чрезмерный надзор и регуляторная функция государства. При этом бизнесу сложнее работать в оборонной сфере, поскольку здесь выше уровень контроля и уровень ответственности. Впрочем, рано или поздно находится баланс между контролем и удобством, резюмировал старший вице-президент ПСБ.
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