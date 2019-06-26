Пресс-конференция научрука Института востоковедения РАН Виталия Наумкина

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28 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция научного руководителя Института востоковедения РАН Виталия НАУМКИНА на тему: "Перспективы гуманитарного сотрудничества России с международными исламскими организациями".