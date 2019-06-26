Пресс-конференция научрука Института востоковедения РАН Виталия Наумкина

Успешные действия России по противодействию международному терроризму и экстремизму на Ближнем Востоке значительно повлияли на восприятие нашей страны в регионе, в том числе в монархиях Персидского залива, открыв возможности для более плотного взаимодействия с Москвой. Каковы перспективы сближения России с арабскими странами на уровне гражданских обществ, представленных, в том числе, исламскими организациями? Как сегодня оценивается деятельность арабских мусульманских международных организаций? В каких областях возможно сотрудничество? Что ограничивает возможности для взаимодействия?
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Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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