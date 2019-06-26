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РИА Новости

Пресс-конференция научрука Института востоковедения РАН Виталия Наумкина

Вчера, 16:48
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28 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция научного руководителя Института востоковедения РАН Виталия НАУМКИНА на тему: "Перспективы гуманитарного сотрудничества России с международными исламскими организациями".
Успешные действия России по противодействию международному терроризму и экстремизму на Ближнем Востоке значительно повлияли на восприятие нашей страны в регионе, в том числе в монархиях Персидского залива, открыв возможности для более плотного взаимодействия с Москвой. Каковы перспективы сближения России с арабскими странами на уровне гражданских обществ, представленных, в том числе, исламскими организациями? Как сегодня оценивается деятельность арабских мусульманских международных организаций? В каких областях возможно сотрудничество? Что ограничивает возможности для взаимодействия?

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