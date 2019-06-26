Пресс-конференция о первом городском открытом форуме "Мой район"

Участники:
- первый заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Сергей ПЕРОВ;
- директор форума "Мой район" Ирина ГОРДИНА-НЕВМЕРЖИЦКАЯ;
- сооснователь архитектурного бюро Wowhaus, главный архитектор форума Олег ШАПИРО;
- главный редактор журнала "Москвич Mag", организатор трека "Интересный сосед" Геннадий УСТИЯН;
- журналист, ведущий трека "Знаменитые соседи" Сергей НИКОЛАЕВИЧ.
На форуме будет затронут широкий круг вопросов, связанных с развитием микрорайонов, локальных сообществ и малого бизнеса, а также с организацией культурных, спортивных мероприятий и с популяризацией здорового образа жизни. Именно пожелания москвичей, озвученные в 2018 году в ходе сбора предложений на сайте мэрии, легли в основу комплексных планов развития каждого района столицы. Часть из них уже реализована, а программа форума продолжает формирование перспективной повестки.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- первый заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Сергей ПЕРОВ;
- директор форума "Мой район" Ирина ГОРДИНА-НЕВМЕРЖИЦКАЯ;
- сооснователь архитектурного бюро Wowhaus, главный архитектор форума Олег ШАПИРО;
- главный редактор журнала "Москвич Mag", организатор трека "Интересный сосед" Геннадий УСТИЯН;
- журналист, ведущий трека "Знаменитые соседи" Сергей НИКОЛАЕВИЧ.
На форуме будет затронут широкий круг вопросов, связанных с развитием микрорайонов, локальных сообществ и малого бизнеса, а также с организацией культурных, спортивных мероприятий и с популяризацией здорового образа жизни. Именно пожелания москвичей, озвученные в 2018 году в ходе сбора предложений на сайте мэрии, легли в основу комплексных планов развития каждого района столицы. Часть из них уже реализована, а программа форума продолжает формирование перспективной повестки.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/