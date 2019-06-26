Пресс-конференция о первом городском открытом форуме "Мой район"

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2 июля в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная первому городскому открытому форуму "Мой район", который пройдет 4–6 июля в Гостином дворе.