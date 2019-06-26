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РИА Новости

В Астраханской области обнаружили тело шкипера в трюме нефтеналивной баржи

Вчера, 16:42
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения тела шкипера в трюме нефтеналивной баржи в Астраханской области, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.
"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту обнаружения 26 июня 2019 года тела шкипера, 1965 года рождения, без признаков насильственной смерти в трюме нефтеналивной баржи на территории ООО "Экоплюс", расположенного в поселке Ильинка Астраханской области", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, опросили руководство и членов команды. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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