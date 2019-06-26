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РИА Новости

Мэй обвинила Корбина в "симпатии" к России, ИРА и Ирану

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТереза Мэй
Тереза Мэй
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Тереза Мэй. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила лидера оппозиции Джереми Корбина в "симпатии" к России, террористической организации "Ирландская республиканская армия" (ИРА) и Ирану, заявив, что с такими симпатиями он не должен никогда стать премьером.
В среду на традиционной сессии вопросов и ответов премьера в парламенте Мэй в ответ на призыв Корбина прекратить поставки оружия саудитам и обеспечить мир в Йемене сказала: "Этот господин говорит – принесите мир в Йемен, и это именно то, чем мы занимаемся с нашими партнерами…. Но также этот господин говорит об отношениях с Саудовской Аравией, а это отношения, которые в прошлом спасли жизнь многим британским гражданам".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне. 24 мая 2019
24 мая, 16:27
Слуцкий назвал премьерство Мэй разрушающим для отношений России и Британии
На днях лондонский апелляционный суд поддержал "Кампанию против торговли оружием", заявив, что правительство Великобритании при решении о продолжении поставок вооружений Саудовской Аравии нарушило закон, не попытавшись выяснить, совершали ли саудиты в прошлом преступления против прав человека в Йемене.
"А давайте посмотрим на отношения, которые поддерживает этот джентльмен. Когда люди были убиты в Солсбери, его симпатии были на стороне России; когда террористы убивали наших людей, его симпатии были на стороне ИРА, во время недавних нападений на танкеры в Оманском заливе его симпатии были на стороне Ирана. Он никогда не поддерживает Британию и не должен никогда стать премьером", - продолжила премьер.
Тереза Мэй, 7 июня покинувшая пост лидера консерваторов, останется на премьерском посту до 24 июля, когда состоится передача полномочий новому премьер-министру, которым станет либо экс-глава МИД Борис Джонсон, либо нынешний глава МИД Джереми Хант.
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин
27 марта, 22:19
Корбин оценил заявление Мэй об отставке
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения о причастности Тегерана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне. 24 мая 2019
24 мая, 17:33
Отставка Мэй похожа на "бегство с тонущего корабля", считает Железняк
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Джереми КорбинТереза МэйИрландская республиканская армияРоссияИранВ мире
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