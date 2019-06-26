Глава Ленобласти предложил совершенствовать программу обучения детей ПДД

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства, для чего следует увеличить количество тем по безопасности дорожного движения в школьных предметах и ввести дополнительный модуль "автодело" в предмете "технология", считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Твердо убежден, культуру поведения на дороге нужно воспитывать с детства. Предлагаю в целях совершенствования программы обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении увеличить количество тем по безопасности дорожного движения в рамках образовательной области "социально-коммуникативное развитие детей" и учебных предметов "окружающий мир", "основы безопасности жизнедеятельности", а также введения дополнительного модуля "автодело" в учебном предмете "технология", - сказал Дрозденко на заседании Госсовета.

Сегодняшнее заседание государственного совета посвящено обсуждению вопросов развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

В ходе заседания будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения", - сообщала пресс-служба президента РФ.

Госсовету предшествовал двухдневный семинар на базе мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорском районе Подмосковья, где руководители регионов России рассмотрели ключевые вопросы развития сети автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения.