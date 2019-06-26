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РИА Новости
Ленинградская область

Глава Ленобласти предложил совершенствовать программу обучения детей ПДД

Вчера, 16:33
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства, для чего следует увеличить количество тем по безопасности дорожного движения в школьных предметах и ввести дополнительный модуль "автодело" в предмете "технология", считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Твердо убежден, культуру поведения на дороге нужно воспитывать с детства. Предлагаю в целях совершенствования программы обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении увеличить количество тем по безопасности дорожного движения в рамках образовательной области "социально-коммуникативное развитие детей" и учебных предметов "окружающий мир", "основы безопасности жизнедеятельности", а также введения дополнительного модуля "автодело" в учебном предмете "технология", - сказал Дрозденко на заседании Госсовета.

Сегодняшнее заседание государственного совета посвящено обсуждению вопросов развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.
В ходе заседания будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения", - сообщала пресс-служба президента РФ.
Госсовету предшествовал двухдневный семинар на базе мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорском районе Подмосковья, где руководители регионов России рассмотрели ключевые вопросы развития сети автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения.
Ключевым дорожным проектом государства в текущем политическом цикле является нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По данным Минтранса, в настоящее время завершается контрактация по объектам дорожной деятельности текущего года в рамках проекта. Так, на 19 июня контракты заключены на 5,5 тысячи объектов, что составляет 89,2%.
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