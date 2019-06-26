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РИА Новости

Предприятие "Роскосмоса" отправило в США три ракетных двигателя РД-180

Вчера, 16:32
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские ракетные двигатели РД-180, изготовленные по заказу США на НПО "Энергомаш"
Российские ракетные двигатели РД-180, изготовленные по заказу США на НПО Энергомаш
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Научно-производственное объединение Энергомаш отправило в США три ракетных двигателя РД-180 для использования на американских ракетах-носителях Atlas-5, сообщило в среду предприятие Роскосмоса.
"В соответствии с контрактными обязательствами НПО Энергомаш 25 июня 2019 года осуществило отправку в США трех двигателей РД-180, прошедших процесс приемки заказчиком", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
К настоящему моменту выполнены 85 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180. Первый РД-180 был поставлен в США в январе 1999 года. Всего, по данным НПО Энергомаш, в США отправлено 116 таких двигателей.
НПО Энергомаш производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. В настоящее время предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ. 23 мая 2019
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