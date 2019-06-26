Предприятие "Роскосмоса" отправило в США три ракетных двигателя РД-180

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Научно-производственное объединение Энергомаш отправило в США три ракетных двигателя РД-180 для использования на американских ракетах-носителях Atlas-5, сообщило в среду предприятие Роскосмоса.

"В соответствии с контрактными обязательствами НПО Энергомаш 25 июня 2019 года осуществило отправку в США трех двигателей РД-180, прошедших процесс приемки заказчиком", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

К настоящему моменту выполнены 85 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180. Первый РД-180 был поставлен в США в январе 1999 года. Всего, по данным НПО Энергомаш, в США отправлено 116 таких двигателей.