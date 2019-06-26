Сечин и Миллер примут участие в российско-японских переговорах в Осаке

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости/Прайм. Глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава "Газпрома" Алексей Миллер примут участие в российско-японских переговорах в Осаке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Едут, едут", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов, едут ли Сечин и Миллер на российско-японские переговоры.

Как рассказал помощник президента, Россия и Япония планируют подписать ряд документов по итогам переговоров лидеров стран Владимира Путина и Синдзо Абэ в Осаке 29 июня, в их числе будут и "очень интересные коммерческие соглашения".