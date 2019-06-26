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РИА Новости

Сечин и Миллер примут участие в российско-японских переговорах в Осаке

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости/Прайм. Глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава "Газпрома" Алексей Миллер примут участие в российско-японских переговорах в Осаке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Едут, едут", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов, едут ли Сечин и Миллер на российско-японские переговоры.
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Вчера, 16:29
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Как рассказал помощник президента, Россия и Япония планируют подписать ряд документов по итогам переговоров лидеров стран Владимира Путина и Синдзо Абэ в Осаке 29 июня, в их числе будут и "очень интересные коммерческие соглашения".
Переговоры Путина и Абэ запланированы в рамках визита российского лидера на саммит G20, который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Вчера, 16:09
Путин и Трамп на G20 будут беседовать с участием команд, заявил Ушаков
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Алексей МиллерИгорь СечинЯпонияРоссия
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