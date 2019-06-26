В США оценили потери Ирана из-за санкций в 50 миллиардов долларов

Он также заявил, что выход США из ядерного соглашения был "необходим для противостояния деятельности Ирана".

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".