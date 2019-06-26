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РИА Новости

В США оценили потери Ирана из-за санкций в 50 миллиардов долларов

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что власти Ирана из-за американских санкций потеряли 50 миллиардов долларов, сообщает телеканал Al-Hadath.
"Мы лишили иранский режим 50 миллиардов долларов благодаря санкциям", - сообщил Хук в интервью телеканалу.
Он также заявил, что выход США из ядерного соглашения был "необходим для противостояния деятельности Ирана".
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
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