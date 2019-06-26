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РИА Новости

Силовики оставляют позиции в Донбассе для шантажа командиров, заявили в ДНР

Вчера, 16:28
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июн – РИА - Новости. Украинские силовики оставляют позиции в Донбассе для шантажа командиров, не выплачивающих надбавки за участие в боевых действиях, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Все чаще отмечаются случаи оставления противником своих позиций и перемещение их на сотни метров назад с целью шантажа командиров бригад, которые повсеместно не выплачивают подчиненному личному составу положенные надбавки за участие в боевых действиях", - сказал Безсонов.
Он отметил, что по данным от источников в ВС Украины, "известно о трех районах оставленных позиций".
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