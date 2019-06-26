Силовики оставляют позиции в Донбассе для шантажа командиров, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 июн – РИА - Новости. Украинские силовики оставляют позиции в Донбассе для шантажа командиров, не выплачивающих надбавки за участие в боевых действиях, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Все чаще отмечаются случаи оставления противником своих позиций и перемещение их на сотни метров назад с целью шантажа командиров бригад, которые повсеместно не выплачивают подчиненному личному составу положенные надбавки за участие в боевых действиях", - сказал Безсонов.