Суд в Киеве отказался отменить регистрацию Бойко кандидатом в депутаты

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Шестой апелляционный административный суд отказался отменить регистрацию лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко кандидатом в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщила пресс-служба партии.
"Один из членов партии "Оппозиционный блок" – женщина из Одессы – требовала признать, что Юрий Бойко по-прежнему является руководителем данной партии, и на этом основании отменить постановление ЦИК о его регистрации кандидатом в народные депутаты Украины", – цитирует пресс-служба юриста Александра Пузанова.
По мнению украинского политолога Александры Решмедиловой, попытка снять Бойко с выборов продиктована стремлением "сбить серьезного игрока, который сейчас имеет позицию". "Сегодня был обнародован свежий рейтинг, где есть партийные позиции. Мы видим, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" прочно укоренилась на второй позиции. У самого Бойко есть собственный устойчивый электорат, это еще наследство от президентской кампании, когда Бойко и Тимошенко поделили бронзу – получили более двух миллионов собственного избирателя", - сказала Решмедилова в эфире телеканала "112 Украина" в среду.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.