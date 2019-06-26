Суд в Киеве отказался отменить регистрацию Бойко кандидатом в депутаты

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Шестой апелляционный административный суд отказался отменить регистрацию лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко кандидатом в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщила пресс-служба партии.

"Один из членов партии "Оппозиционный блок" – женщина из Одессы – требовала признать, что Юрий Бойко по-прежнему является руководителем данной партии, и на этом основании отменить постановление ЦИК о его регистрации кандидатом в народные депутаты Украины", – цитирует пресс-служба юриста Александра Пузанова.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.