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РИА Новости

Ушаков озвучил ряд деталей будущей встречи Путина с Трампом на G20

Вчера, 16:25
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© AFP 2019 / Brendan Smialowski Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована 28 июня после первого заседания саммита G20 в японской Осаке, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, озвучив также ряд деталей по ее месту, времени, продолжительности, формату и повестке.
"После завершения этого рабочего завтрака (первого заседания саммита G20 - ред.) у нас запланирована беседа с президентом США Дональдом Трампом", - сказал Ушаков. Говоря о графике контактов Путина в первый день саммита, он отметил: "Встреча с Трампом - ориентировочно в два часа, в три часа - второе рабочее заседание саммита".
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Вчера, 16:09
Путин и Трамп на G20 будут беседовать с участием команд, заявил Ушаков
На просьбу уточнить, означает ли это, что на беседу лидеров заложен час, помощник президента отметил: "Примерно так, как получится - трудно сказать". "Я не знаю, это зависит от лидеров исключительно. Но, как я сказал, наш руководитель имеет в виду выступить на втором заседании, так что он будет участвовать в нем", - заявил Ушаков в ответ на вопрос, может ли президент РФ немного опоздать на второе заседание саммита, задержавшись на встрече с Трампом.
По его словам, встреча пройдет в зоне переговоров для лидеров. "Встреча с Трампом проводится в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений. Это помещение нашла американская сторона", - сказал Ушаков, говоря о том, на чьей территории - российской или американской - пройдет встреча.
Отвечая на вопрос о том, будет ли встреча с Трампом один на один или с участием делегаций, Ушаков сказал: "С участием команд. Я пока не буду этого делать (говорить о составе участников встречи - ред.). В присутствии четырех-пяти сопровождающих лиц с обеих сторон".
Озвучил он и ожидаемую повестку встречи. "Многое будет зависеть от лидеров, как они построят беседу. Но вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты - тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее", - сказал помощник президента РФ.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Вчера, 16:16
Ушаков рассказал, где пройдет встреча Путина и Трампа на G20
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Дональд ТрампБольшая двадцаткаВладимир ПутинРоссияСШАПолитика
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