Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины.

Трансляция заседания велась на сайте гордумы.

В числе площадок, которые войдут в опрос, - пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Площадка на перекрестке улиц Татищева и Ленина неподалеку от "Екатеринбург-арены" и акватория Макаровского моста исключены из списка.

Ранее рабочая группа проголосовала за исключение сквера из списка возможных площадок.

В ходе заседания также было заявлено, что сами инвесторы одобрили две площадки из трех - пересечение улиц Белинского и Фурманова и бывший приборостроительный завод на улице Горького.