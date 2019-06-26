Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины.
Трансляция заседания велась на сайте гордумы.
В числе площадок, которые войдут в опрос, - пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Площадка на перекрестке улиц Татищева и Ленина неподалеку от "Екатеринбург-арены" и акватория Макаровского моста исключены из списка.
Ранее рабочая группа проголосовала за исключение сквера из списка возможных площадок.
В ходе заседания также было заявлено, что сами инвесторы одобрили две площадки из трех - пересечение улиц Белинского и Фурманова и бывший приборостроительный завод на улице Горького.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения храма. В начале июня мэр Екатеринбурга Высокинский и архитекторы сформировали список из шести площадок, где может быть построен храм.