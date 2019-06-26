Научная конференция открыла празднование Дня мирного атома в Обнинске

КАЛУГА, 26 июн – РИА Новости. Научно-техническая конференция "История, традиции, опыт, знания и кадры атомной энергетики как ресурсы развития в 21 веке" открылась в среду в Обнинске Калужской области, дав старт мероприятиям по празднованию региональной памятной даты - Дня мирного использования ядерной энергии и 65-летия пуска Обнинской АЭС, сообщило правительство региона.

Конференция проводится под эгидой Ядерного общества с международным участием при поддержке правительства области, госкорпорации "Росатом" и в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии. От имени губернатора Анатолия Артамонова собравшихся приветствовал его заместитель Константин Горобцов.

"Скоро Калужская область будет отмечать 75-летие со дня своего основания. Спустя 10 лет с того памятного дня была запущена первая атомная электростанция. Это дало огромный импульс развитию Калужской области. Мы гордимся Обнинском, первым наукоградом России, и людьми, которые трудились на благо тяжелой и сложной науки, создавали определенный кластер высоких научных знаний", - сказал Горобцов, подчеркнув, что Калужская область является одним из лидеров в развитии науки, в создании высокотехнологичных производств.

Депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр в своем выступлении подчеркнул, что использование передовых ядерных технологий в неядерной деятельности становится мировым трендом.

"Мы наблюдаем огромный интерес к использованию ядерных технологий в мире. Все, что делается в нашей стране, направлено на технологическое развитие, на улучшение качества жизни человека. Ядерные технологии начинают работать для медицины, прежде всего, борьбы с раковыми заболеваниями. Они приходят в аграрную отрасль – новые виды продовольствия требуют чистоты, защиты и сохранности", - заявил депутат. Он отметил: особенно важно, что именно в наукограде Обнинске для внедрения всех этих технологий будут готовиться новые, перспективные кадры.

В рамках празднования Дня мирного атома в регионе запланирован еще ряд мероприятий. В частности, в среду в Доме ученых пройдет выездное заседание общественного совета Росатома по теме "Города и ядерные технологии", также в планах дискуссии на тему эволюции автоматизации АЭС и роли молодых учёных в формировании реального представления об атомной энергетике у населения, а также лекции для молодёжи и Атомный диктант.