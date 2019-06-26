Промсвязьбанк и медиахолдинг "Красная звезда" договорились о сотрудничестве

ПАРК ПАТРИОТ, 26 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования подписали в рамках проходящего в Подмосковье международного военно-технического форума "Армия-2019 Промсвязьбанк и медиахолдинг "Красная звезда", сообщает пресс-служба банка.

Подписи под документом поставили председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов.

Документ предусматривает совместную работу сторон по развитию и поддержке образования, патриотического воспитания, популяризации военной службы и работы на предприятиях военного и промышленного сектора, а также по повышению престижа российской армии и ОПК.

"Соглашение позволит холдингу и банку обмениваться опытом работы по части проведения образовательных и культурных мероприятий, будет способствовать организации совместных семинаров и тренингов, в том числе, по теме финансовой грамотности", - говорится в сообщении.

Кроме того, медиахолдинг "Красная звезда" и Промсвязьбанк будут сотрудничать в проведении совместных конгрессно-выставочных мероприятий, координировать свои активности на крупных выставках и форумах, связанных с различными сегментами промышленности, малым и средним бизнесом, гособоронзаказом.