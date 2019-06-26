Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию о больших расходах на командировки чиновников его ведомства, пояснив, что они вписываются в установленные нормативы.

Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Transparency International Russia написала о командировочных расходах российских чиновников, в том числе и о том, что Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на зарубежные отели для своих сотрудников порядка 19,3 миллиона рублей, причем глава ведомства ночевал в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей за ночь. В Минпромторге на это заявили, что командировочные его сотрудников проверяла Счетная палата.

"Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся", — сказал Мантуров журналистам.

Он добавил, что не знает, на чем основывается обсуждение этой темы.

"У каждого ведомства есть соответствующая процедура по отбору компаний, которые занимаются обслуживанием и командировок, и подбором гостиниц для проживания, и перелетов или переездов — в зависимости от того, какой маршрут", — сказал он.