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РИА Новости

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию о больших расходах на командировки чиновников его ведомства, пояснив, что они вписываются в установленные нормативы.
Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Transparency International Russia написала о командировочных расходах российских чиновников, в том числе и о том, что Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на зарубежные отели для своих сотрудников порядка 19,3 миллиона рублей, причем глава ведомства ночевал в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей за ночь. В Минпромторге на это заявили, что командировочные его сотрудников проверяла Счетная палата.
"Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся", — сказал Мантуров журналистам.
Он добавил, что не знает, на чем основывается обсуждение этой темы.
"У каждого ведомства есть соответствующая процедура по отбору компаний, которые занимаются обслуживанием и командировок, и подбором гостиниц для проживания, и перелетов или переездов — в зависимости от того, какой маршрут", — сказал он.
По словам министра, количество выездов определяется заранее бюджетом каждого ведомства, в том числе Минпромторга. "И мы исходим из тех возможностей, из тех параметров, которые заранее согласовываются", — заключил он.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
25 июня, 13:18
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
А нормативы кто устанавливает? Сами?
26 июня, 16:32
Арсений Понфиленко
170132121
Глупые отговорки! Как-то сразу вспомнилась фотография Новодворской с какого-то митинга, несколько лет тому назад: подпись под снимком "Вы все тупые, а я одна умная в белом пальто стою красивая"! ......... ((
26 июня, 16:29
kkwlinat
113211000
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