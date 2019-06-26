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РИА Новости

В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков

Вчера, 16:21
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Владимир Плахотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она уточнила, что такие же обвинения предъявлены и доверенному лицу Плахотнюка — профессиональному спортсмену Константину Цуцу.
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Фигуранты обвиняются в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере.
По словам Волк, Плахотнюк причастен к транснациональному преступному сообществу, переправлявшему гашиш из Северной Африки в СНГ.
C 2012-го по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников наркосиндиката. Из незаконного оборота изъяли более тонны гашиша.
Представитель МВД подчеркнула, что Плахотнюк мог влиять на органы власти в Молдавии и вступил в преступный сговор с лидерами оргпреступности.
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Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.
В феврале МВД сообщило о пресечении деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.
Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе 20 июня сообщил журналистам, что неделей ранее Плахотнюк покинул страну и уехал в Лондон.
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Владимир ПлахотнюкМолдавияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
а что раньше молчали?? то вдруг вино грузинское стало некачественным. теперь плахотнюк наркодиллер. что только не придумают.... политика..
26 июня, 17:01
iieromonah1972
17401026
Вино грузинско и Плахотнюк... где связь?!
26 июня, 17:18
Pankraz .
20210015
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