В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что такие же обвинения предъявлены и доверенному лицу Плахотнюка — профессиональному спортсмену Константину Цуцу.

Фигуранты обвиняются в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере.

По словам Волк, Плахотнюк причастен к транснациональному преступному сообществу, переправлявшему гашиш из Северной Африки в СНГ.

C 2012-го по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников наркосиндиката. Из незаконного оборота изъяли более тонны гашиша.

Представитель МВД подчеркнула, что Плахотнюк мог влиять на органы власти в Молдавии и вступил в преступный сговор с лидерами оргпреступности.

Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

В феврале МВД сообщило о пресечении деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.