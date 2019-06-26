Программа "Военные оркестры в парках" продолжится в саду "Эрмитаж" в Москве

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Программа "Военные оркестры в парках" продолжится в саду "Эрмитаж" в Москве

МОСКВА, 26 июня. – РИА Новости. В субботу, 29 июня, в 17.00 на Летней эстраде сада "Эрмитаж" состоится концерт оркестра – участника фестиваля "Спасская башня" под руководством военного дирижёра, гвардии лейтенанта Алексея Божедомова, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля

"Военный оркестр 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады (войсковая часть № 61899), которым руководит Алексей Божедомов, ведёт активную концертную и культурно-просветительскую деятельность, обеспечивает музыкальное сопровождение всех мероприятий бригады и выступает на культурных мероприятиях в Москве", - говорится в сообщении.

Музыкальный коллектив является постоянным участником Парадов Победы на Красной площади. Выступление оркестра 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады станет продолжением старой традиции, когда сад "Эрмитаж" проводил первые в России общедоступные кинопоказы, а по праздникам играли оркестры.

Программа "Военные оркестры в парках" с 2016 года проводится по инициативе Дирекции Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.