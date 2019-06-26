ВСУ дважды за три дня открывали огонь по ремонтным бригадам, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики дважды за последние три дня обстреляли ремонтную бригаду энергетиков самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в среду в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
Ранее в ДНР сообщили, что в среду украинские силовики открыли целенаправленный огонь по ремонтной бригаде, выполнявшей работы на электроподстанции в поселке Красный Партизан. По информации Минугля и энергетики, огонь по сотрудникам ремонтной бригады был открыт несмотря на предоставленные Киевом гарантии безопасности. В зоне обстрела находилось 20 энергетиков.
"Это уже второй целенаправленный обстрел аварийно-ремонтных бригад республиканского предприятия "Региональная энергопоставляющая компания" при выполнении восстановительных работ вооруженными формированиями Украины. Три дня назад подобная ситуация случилась в поселке Спартак. И тогда, и сейчас украинская сторона предоставляла и подтверждала гарантии безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.