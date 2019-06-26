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РИА Новости

ВСУ дважды за три дня открывали огонь по ремонтным бригадам, заявили в ДНР

Вчера, 16:19
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики дважды за последние три дня обстреляли ремонтную бригаду энергетиков самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в среду в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
Ранее в ДНР сообщили, что в среду украинские силовики открыли целенаправленный огонь по ремонтной бригаде, выполнявшей работы на электроподстанции в поселке Красный Партизан. По информации Минугля и энергетики, огонь по сотрудникам ремонтной бригады был открыт несмотря на предоставленные Киевом гарантии безопасности. В зоне обстрела находилось 20 энергетиков.
"Это уже второй целенаправленный обстрел аварийно-ремонтных бригад республиканского предприятия "Региональная энергопоставляющая компания" при выполнении восстановительных работ вооруженными формированиями Украины. Три дня назад подобная ситуация случилась в поселке Спартак. И тогда, и сейчас украинская сторона предоставляла и подтверждала гарантии безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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