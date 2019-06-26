Ушаков рассказал, где пройдет встреча Путина и Трампа на G20

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 пройдет в одном из помещений в зоне переговоров для лидеров, оно было выбрано американской стороной, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Путин и Трамп, как ожидается, проведут встречу 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Как отметил Ушаков, беседа состоится после первого заседания саммита, которое пройдет в формате рабочего ланча.