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РИА Новости

Ушаков рассказал, где пройдет встреча Путина и Трампа на G20

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 пройдет в одном из помещений в зоне переговоров для лидеров, оно было выбрано американской стороной, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Путин и Трамп, как ожидается, проведут встречу 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Как отметил Ушаков, беседа состоится после первого заседания саммита, которое пройдет в формате рабочего ланча.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Вчера, 16:09
Путин и Трамп на G20 будут беседовать с участием команд, заявил Ушаков
"Встреча с Трампом проводится в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений. Это помещение нашла американская сторона", - сказал Ушаков, говоря о том, на чьей территории - российской или американской - пройдет встреча лидеров.
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