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РИА Новости

В МВД призвали учить детей поведению на дорогах с начальной школы

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАкция ГИБДД города Москвы "Безопасные Зебры"
Акция ГИБДД города Москвы Безопасные Зебры
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Формирование законопослушного поведения на дорогах имеет большое значение, поэтому детей с начальной школы необходимо начинать учить этому, заявил в среду глава МВД Владимир Колокольцев.
"Большое значение имеет формирование законопослушного поведения на дорогах, поэтому работу в данном направлении следует начинать уже с учащимися младших классов", - сказал он на заседании Госсовета.
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МВД РФВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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