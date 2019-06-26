В МВД призвали учить детей поведению на дорогах с начальной школы

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Формирование законопослушного поведения на дорогах имеет большое значение, поэтому детей с начальной школы необходимо начинать учить этому, заявил в среду глава МВД Владимир Колокольцев.
"Большое значение имеет формирование законопослушного поведения на дорогах, поэтому работу в данном направлении следует начинать уже с учащимися младших классов", - сказал он на заседании Госсовета.
По его словам, сегодня тематические занятия носят разовый характер и, как правило, не прививают детям устойчивых навыков.