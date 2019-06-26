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РИА Новости

Депутат предложил временно запретить туристам посещать Байкал

Вчера, 16:14
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкБайкал
Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Зампред думского комитета по природным ресурсам Роберт Будуев заявил, что Байкал необходимо на время закрыть для туристов.

"Было бы хорошо на некоторое время вообще закрыть въезд на территорию Байкала для туристов и навести там порядок. Туристы наносят вполне ощутимый вред озеру, особенно деятельность турбаз, на которых нет очистных сооружений", — сказал депутат в интервью радио "Говорит Москва".

Накануне директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что концентрация токсинов в озере достигла предельных значений и воду из него пить нельзя.
Среди других проблем байкальской экосистемы — лесные пожары и скопление бытовых отходов, которые оставляют туристы.
Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что рано или поздно властям придется ограничить поток туристов на Байкал. По его словам, промышленных сбросов там практически нет, а "бытовые отходы растут неимоверными темпами".
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Токсины и бактерии испортили Байкал? Мнения экспертов Директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов предупредил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины. Насколько драматична ситуация, в эфире радио Sputnik разбирались эксперты.
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Сергей ИвановБайкалОбщество
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