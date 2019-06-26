Депутат предложил временно запретить туристам посещать Байкал

"Было бы хорошо на некоторое время вообще закрыть въезд на территорию Байкала для туристов и навести там порядок. Туристы наносят вполне ощутимый вред озеру, особенно деятельность турбаз, на которых нет очистных сооружений", — сказал депутат в интервью радио "Говорит Москва".