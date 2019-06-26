Путин и Трамп планируют обсудить стратегическую стабильность, заявил Ушаков

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке предполагается обсудить вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе Сирию, Афганистан, Украину и Венесуэлу, а также иранскую проблему, но многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Трамп, как ожидается, проведут встречу 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Как отметил помощник российского лидера, беседа состоится после первого заседания саммита, которое пройдет в формате рабочего ланча.
"Многое будет зависеть от лидеров, как они построят беседу. Но вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты - тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о повестке предстоящей встречи Путина и Трампа.