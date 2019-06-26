Около 8% эвакуированных вертолетами пациентов в Москве - дети

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 8% всех эвакуированных вертолетами пациентов - это дети, им отдается приоритет при эвакуации, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первой помощи, заместитель директора ГБУЗ "Научно-практический центр экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы" Сергей Гуменюк.

"Можно взять недавний случай, когда ребенок в Новокосино упал с 17 этажа, авиамедицинской бригадой он был доставлен в больницу и через месяц вышел оттуда собственными ножками. Конечно, дети, попавшие в ДТП, в приоритете. К сожалению, когда жаркая погода, дети опираются на решетки, на москитные сетки и падают. И мы сразу к детям летим, 8% всех эвакуированных - это дети", - сказал Гуменюк.

Он добавил, что на данный момент вертолетные площадки есть в 7 взрослых больницах департамента здравоохранения Москвы и в трёх детских.

Ранее первый заместитель директора Московского авиационного центра Владимир Федоров рассказал журналистам, что около 6 тысяч человек было эвакуировано в Москве с помощью вертолетов за 10 лет совместной работы Московского авиационного центра и Центра экстренной медицинской помощи.

Московский авиационный центр входит в состав Московской городской системы предупреждения и ликвидации ЧС (МГСЧС) и является подведомственным учреждением департамента по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Москвы.