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РИА Новости

Около 8% эвакуированных вертолетами пациентов в Москве - дети

Вчера, 16:12
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкертолет "Ансат-медицина" на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
ертолет Ансат-медицина на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 8% всех эвакуированных вертолетами пациентов - это дети, им отдается приоритет при эвакуации, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первой помощи, заместитель директора ГБУЗ "Научно-практический центр экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы" Сергей Гуменюк.
"Можно взять недавний случай, когда ребенок в Новокосино упал с 17 этажа, авиамедицинской бригадой он был доставлен в больницу и через месяц вышел оттуда собственными ножками. Конечно, дети, попавшие в ДТП, в приоритете. К сожалению, когда жаркая погода, дети опираются на решетки, на москитные сетки и падают. И мы сразу к детям летим, 8% всех эвакуированных - это дети", - сказал Гуменюк.
Он добавил, что на данный момент вертолетные площадки есть в 7 взрослых больницах департамента здравоохранения Москвы и в трёх детских.
Ранее первый заместитель директора Московского авиационного центра Владимир Федоров рассказал журналистам, что около 6 тысяч человек было эвакуировано в Москве с помощью вертолетов за 10 лет совместной работы Московского авиационного центра и Центра экстренной медицинской помощи.
Московский авиационный центр входит в состав Московской городской системы предупреждения и ликвидации ЧС (МГСЧС) и является подведомственным учреждением департамента по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Москвы.
Это единственное авиационное учреждение, которое с воздуха обеспечивает предупреждение и ликвидацию ЧС в Москве. В мегаполисе только вертолеты МАЦ тушат пожары, вылетают на чрезвычайные ситуации, ДТП и другие происшествия, в том числе осуществляют санитарную эвакуацию населения.
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Московский авиационный центрЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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