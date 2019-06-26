Беседа Путина и Трампа запланирована 28 июня после первого заседания G20

"После завершения этого рабочего завтрака у нас запланирована беседа с президентом США Дональдом Трампом", - сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что работа по подготовке встречи Путина и Трампа продолжается, дата, время и формат пока не определены, но в Кремле не исключают отдельной встречи. При этом, как отметил Песков, подготовка каких-либо документов ко встрече президентов не ведется.