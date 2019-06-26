Путин в ходе визита в Японию кратко пообщается с Жан-Клодом Юнкером

Президент РФ Владимир Путин и председатель Европеийской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Японию кратко пообщается с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, обсудит вопросы двусторонней и международной повестки, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"В ходе визита в Японию Владимира Путина предполагается краткий обмен мнениями с председателем европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером", - сказал Ушаков.

Как отметил Ушаков, с 2014 года состоялось пять неформальных встреч Путина и Юнкера, предыдущая беседа лидеров прошла на полях саммита большой двадцатки в Гамбурге 8 июля 2017 года.

"В ходе нынешних переговоров имеется в виду провести предметный обзор нынешнего состояния диалога России и Евросоюза, обсудить актуальные вопросы международной повестки дня", - уточнил помощник президента.