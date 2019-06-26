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РИА Новости

Российский МИД ответил на ноту по Уилану

Вчера, 16:06
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве
Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МИД РФ в ответ на протест посольства США в связи с ситуацией вокруг американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, призвал рассказать о том, как в Америке обеспечиваются права арестованных россиян.
"Расскажете, как обстоят дела с обеспечением прав арестованных и осуждённых в США граждан России – Виктора Бута, Константина Ярошенко, Марии Бутиной, Богданы Осиповой и многих других?" - говорится в твите российского внешнеполитического ведомства.
Ранее посольство США сообщило в своем Twitter, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с Уиланом, попросило расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность американца.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Гражданин США Пол Уилан в суде
20 июня, 12:40
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
В мае Уилан пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО: по его словам, он "не принимал душ в течение двух недель", "сам вынужден стричь свои волосы" и "нет возможности получить помощь от дантиста". Позже его посетили члены ОНК, которые констатировали, что Уилан содержится в двухместной отремонтированной камере с горячей водой, у него есть холодильник. По условиям содержания проблем нет, за исключением того, что не разрешают жаловаться на родном языке и отсутствует переводчик. Тем не менее, в его распоряжении имеется англо-русский словарь, отмечали правозащитники.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России, в Лефортовском суде Москвы
25 мая, 09:05
МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину
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Пол УиланМария БутинаКонстантин ЯрошенкоВиктор БутРоссияСШАВ мире
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