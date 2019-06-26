Российский МИД ответил на ноту по Уилану

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МИД РФ в ответ на протест посольства США в связи с ситуацией вокруг американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, призвал рассказать о том, как в Америке обеспечиваются права арестованных россиян.

"Расскажете, как обстоят дела с обеспечением прав арестованных и осуждённых в США граждан России – Виктора Бута, Константина Ярошенко, Марии Бутиной, Богданы Осиповой и многих других?" - говорится в твите российского внешнеполитического ведомства.

Расскажете, как обстоят дела с обеспечением прав арестованных и осуждённых в США граждан России - В.Бута, К.Ярошенко, М.Бутиной, Б.Осиповой и многих других? — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 26 июня 2019 г.

Ранее посольство США сообщило в своем Twitter, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с Уиланом, попросило расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность американца.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.