Медведев прокомментировал предложение об авансе на строительство дорог

Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Кремле на заседании Государственного совета

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение об упрощении процесса получения аванса для строительства дорог, заявив, что тут главное не перегнуть палку, чтобы "потом не искать эти деньги по самым разным местам".

"Хотел бы отметить, тут прозвучала идея о том, чтобы допустить снова авансирование тех работ, которые ведутся, и перейти от системы казначейского аккредитива. Важно не перегнуть палку и определить уровень аванса, чтобы потом не искать эти деньги по самым разным местам", - сказал Медведев, комментируя прозвучавшую на заседании Госсовета по вопросам повышения качества автодорог идею.