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РИА Новости

Медведев прокомментировал предложение об авансе на строительство дорог

Вчера, 16:10
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Кремле на заседании Государственного совета
Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Кремле на заседании Государственного совета
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение об упрощении процесса получения аванса для строительства дорог, заявив, что тут главное не перегнуть палку, чтобы "потом не искать эти деньги по самым разным местам".
"Хотел бы отметить, тут прозвучала идея о том, чтобы допустить снова авансирование тех работ, которые ведутся, и перейти от системы казначейского аккредитива. Важно не перегнуть палку и определить уровень аванса, чтобы потом не искать эти деньги по самым разным местам", - сказал Медведев, комментируя прозвучавшую на заседании Госсовета по вопросам повышения качества автодорог идею.
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Он отметил, что причина выхода на систему аккредитива - тот факт, что "деньги распылялись и не могли их собрать". "Нужно будет установить, наверное, какой-то разумный уровень этого авансирования", - добавил он.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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