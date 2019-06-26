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РИА Новости

НАСА раздаст исследователям "лунные камни"

Вчера, 15:51
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты НАСА раздадут исследователям некоторые образцы лунного грунта, которые хранятся в вакууме с момента их доставки на Землю.
Райан Цайглер, куратор лаборатории в центре НАСА под Хьюстоном, где хранятся образцы, отметил, что вскрытие образцов не связано с 50-летием лунной экспедиции космического корабля "Аполлона-11", совершившего посадку на Луну в июле 1969 года.
"Это что-то вроде совпадения, что мы вскрываем их в год юбилея", - приводит слова ученого агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, "лунные камни", которые еще никогда не испытывали воздействия земной атмосферы, будут распределены среди девяти групп американских исследователей в следующем году.
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