НАСА раздаст исследователям "лунные камни"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты НАСА раздадут исследователям некоторые образцы лунного грунта, которые хранятся в вакууме с момента их доставки на Землю.

Райан Цайглер, куратор лаборатории в центре НАСА под Хьюстоном, где хранятся образцы, отметил, что вскрытие образцов не связано с 50-летием лунной экспедиции космического корабля "Аполлона-11", совершившего посадку на Луну в июле 1969 года.

"Это что-то вроде совпадения, что мы вскрываем их в год юбилея", - приводит слова ученого агентство Ассошиэйтед Пресс