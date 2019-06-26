МВД надеется снизить число ДТП после конфискации машин у пьяных водителей

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Конфискация автомобилей у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней, считает глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Ране в МВД предложили конфисковывать транспортные средства у водителей, пойманных в пьяном виде за рулем.

"Автомобиль - это источник повышенной опасности. Почему-то практически нет случаев передачи собственником зарегистрированного огнестрельного оружия пьяному гражданину, который потом в пьяном виде будет этим источником повышенной опасности пользоваться. Передавать автомобиль гражданину, который потом совершит какие-то трагические последствия, – это недопустимо", - сказал министр на заседании Госсовета.

Он отметил, что при обсуждении этой инициативы министерства возникают возражения о том, что "не совсем будет правильно - один гражданин нарушает правила дорожного движения, а у другого гражданина, у собственника, этот автомобиль конфисковывается". Колокольцев пояснил, что законодательство предусматривает возможность подачи регрессного иска собственника к этому гражданину.