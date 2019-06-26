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РИА Новости

Белоруссия подтвердила готовность закупить в России звено Су-30СМ

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПилотажная группа "Русские витязи" на многоцелевых истребителях Су-30СМ
Пилотажная группа Русские витязи на многоцелевых истребителях Су-30СМ
© РИА Новости / Александр Вильф
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия по-прежнему готова закупить в РФ звено истребителей Су-30СМ, они находятся в высокой степени готовности к выпуску, однако конкретные сроки неизвестны, заявил в четверг глава Минобороны республики Андрей Равков.
Ранее Равков сообщил в интервью РИА Новости, на 2019 год намечены поставки в страну первого звена истребителей Су-30СМ. Контракт на поставку был подписан на "отлагательных условиях".
"Нет, сроков нет. Договор заключен, он действует. Я знаю, что эти четыре самолёта находятся на стапелях, в высокой степени готовности к выпуску, поэтому если главой государства будет принято решение, они будут закуплены в установленном порядке", - сказал Равков журналистам.
Министр уточнил, что договор подписан "на отлагательный условиях, с наличием финансирования". "Как только по финансированию будет принято решение, они будут закуплены", - добавил глава ведомства.
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Су-30СМГлавное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФБелоруссияРоссияЭкономика
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