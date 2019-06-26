Белоруссия подтвердила готовность закупить в России звено Су-30СМ

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия по-прежнему готова закупить в РФ звено истребителей Су-30СМ, они находятся в высокой степени готовности к выпуску, однако конкретные сроки неизвестны, заявил в четверг глава Минобороны республики Андрей Равков.

Ранее Равков сообщил в интервью РИА Новости, на 2019 год намечены поставки в страну первого звена истребителей Су-30СМ. Контракт на поставку был подписан на "отлагательных условиях".

"Нет, сроков нет. Договор заключен, он действует. Я знаю, что эти четыре самолёта находятся на стапелях, в высокой степени готовности к выпуску, поэтому если главой государства будет принято решение, они будут закуплены в установленном порядке", - сказал Равков журналистам.