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РИА Новости

Кондитер прокомментировал ситуацию с тортом "с надгробиями"

Вчера, 15:38
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Известный кондитер Ренат Агзамов считает, что не стоит декорировать торт портретами людей, так как при разрезании приходится "втыкать нож в лицо". Такое мнение эксперт выразил в разговоре с РИА Новости, комментируя резонансную ситуацию с тортом в Красноярске, который был украшен похожими на надгробия портретами выпускников.
На странице "Типичный Красноярск. Столица Сибири" в социальной сети "ВКонтакте" появилась фотография кусочков торта, которые украшали фотографии выпускников в виде надгробий. Пользователи социальной сети разделились во мнениях относительно такого "подарка" - кто-то называл родителей и учителей людьми с больной фантазией, другие отнеслись с юмором. Как сообщили РИА Новости в учебном заведении, идея подарить выпускникам красноярской школы №143 торт с фотографиями детей, похожими на надгробия, принадлежит родителям учащихся.
"Фотографии людей (для украшения тортов - ред.) в последнее время заказывают редко, потому что при этом все-таки нож втыкается в лицо. Особенно если вы (изображение) ребенка закажете своего. День рождения, детский торт и "распечатка" ребенка, получается, что резать приходится по лицу. Но как-то это не очень комфортно и неправильно. С логотипами компаний все гораздо проще. Многие сотрудники, наоборот, с удовольствием втыкают нож в логотип. Поэтому ситуация двоякая", - сказал Агзамов.
По словам известного кондитера, реакцию на торт порой невозможно предугадать.
"Восприятие "надгробий" на тортах - это уровень воображения каждого человека, который это воспринимает. Кому-то это нормально. Кому-то торт в виде библии - это кощунство, а кто-то скажет, что здесь ничего плохого нет. Это зависит от воспитания, культуры, религиозных особенностей или суеверий",- считает он.
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