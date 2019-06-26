Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T15:37Z
https://ria.ru/20190626/1555937578.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Судьи Конституционного суда Молдавии в полном составе ушли в отставку

Вчера, 15:37
7539
КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Члены Конституционного суда Молдавии в полном составе ушли в отставку, сообщила пресс-служба КС.
"О завершении мандата и освобождении должностей судей КС будут оповещены органы, в компетенции которых назначение новых судей", — уточнили в инстанции.
Исполнять административные обязанности председателя суда до выбора нового руководителя будет судья Вячеслав Запорожан.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Венецианская комиссия (консультативный орган СЕ по конституционному праву. — Прим. ред.) признала нарушения со стороны Конституционного суда.
В частности, судьи нарушили основной закон, начав процедуру импичмента президента и наделения премьер-министра правом подписи указа о роспуске парламента.
Председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку 20 июня. Президент и премьер Майя Санду призвали остальных судей последовать его примеру.
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
18 июня, 14:03
Додон поблагодарил Россию за усилия по сохранению стабильности в Молдавии
14832101
Обсудить 2
Политический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
Рекомендуем
Здание Совета Европы в Страсбурге
Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации
РИА
Новости
Байкал
Депутат предложил временно запретить туристам посещать Байкал
Энергосбытовая компания пересчитала счета краснодарцам после сюжета на ТВ
Танк Т-14 Армата на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
"Дрок", виртуальный тир и "наноразведчик". Новинки "Армии-2019"
Лента
новостей
Ситуация в Венесуэле
В Венесуэле задержали всех причастных к последней попытке госпереворота
Один из трех львят, родившихся у пары африканских львов Эрни и Эммы, в Екатеринбургском зоопарке
У фотографов в Анапе изъяли краснокнижного африканского львенка
Автомобили скорой помощи на месте взрыва в Вене. 26 июня 2019
В Вене прогремел мощный взрыв
Камера слежения
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Указатель на въезде в город Солсбери
Племянница Скрипаля считает, что он пошел на сделку с Британией
Здание Совета Европы в Страсбурге
Украинская делегация покинула ПАСЕ
Поисковики-волонтеры спасли застрявшую в болоте под Тверью женщину 86 лет
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Крыму напомнили, что Россия и Украина хотели строить Крымский мост вместе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по подозрению в участии в терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
11:01Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия
10:59Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
10:56Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра
10:52В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
10:51Потерпевший крушение Ан-24 в Бурятии садился при ясной погоде
10:47В Москве назвали марки машин, водители которых чаще всего скрывают номера
10:45В Киеве появился "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса
10:44В конгрессе США одобрили введение санкции против "Северного потока — 2"
10:44Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
10:40Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
10:34В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер "Адмирал Нахимов"
10:31Пранкер Владимир Кузнецов баллотируется в депутаты Мосгордумы
10:30Киргизский парламент лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева
Лента новостейМолния