Судьи Конституционного суда Молдавии в полном составе ушли в отставку

КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Члены Конституционного суда Молдавии в полном составе ушли в отставку, сообщила пресс-служба КС.
"О завершении мандата и освобождении должностей судей КС будут оповещены органы, в компетенции которых назначение новых судей", — уточнили в инстанции.
Исполнять административные обязанности председателя суда до выбора нового руководителя будет судья Вячеслав Запорожан.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Венецианская комиссия (консультативный орган СЕ по конституционному праву. — Прим. ред.) признала нарушения со стороны Конституционного суда.
В частности, судьи нарушили основной закон, начав процедуру импичмента президента и наделения премьер-министра правом подписи указа о роспуске парламента.
Председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку 20 июня. Президент и премьер Майя Санду призвали остальных судей последовать его примеру.