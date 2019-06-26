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РИА Новости

Юрист прокомментировал идею лишать прав за нечитаемые номера

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВыдача новых номерных знаков
Выдача новых номерных знаков
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Выдача новых номерных знаков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Лишение водительских прав за закрытые автомобильные номера неправильно и нарушает презумпцию невиновности, рассказал РИА Новости партнер юридической фирмы "ФБК Право" кандидат юридических наук Александр Ермоленко.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на постановление пленума Верховного суда сообщила, что водителей смогут лишать прав за намеренное сокрытие или загрязнение номерных знаков грязью или снегом. Документ разъясняет нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, предполагающей санкции за нарушение ПДД.
"С одной стороны, закрытые номера мешают привлекать к ответственности за нарушения. С другой стороны, наказывать можно только за определенным образом выявленные нарушения. Если мы закрытие номера признаем нарушением, мы должны наказывать того, кто это совершил, а это не обязательно владелец автомобиля. Я могу во дворе закрыть номер соседу, виноват я, а накажут его. Это нарушает презумпцию невиновности", - сказал Ермоленко.
Автомобильные номера
Вчера, 14:39
В Госдуме разъяснили постановление о лишении прав за нечитаемые номера
Он добавил что, ужесточать ответственность там, где надо добавить контроля, а не жесткости, неправильно.
"Наказывается за нарушение, зафиксированное камерой, владелец автомобиля, а не тот, кто был за рулем. Мы изначально предполагаем, что ты виноват поскольку машина твоя", - отметил юрист.
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