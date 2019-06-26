Юрист прокомментировал идею лишать прав за нечитаемые номера

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Лишение водительских прав за закрытые автомобильные номера неправильно и нарушает презумпцию невиновности, рассказал РИА Новости партнер юридической фирмы "ФБК Право" кандидат юридических наук Александр Ермоленко.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на постановление пленума Верховного суда сообщила, что водителей смогут лишать прав за намеренное сокрытие или загрязнение номерных знаков грязью или снегом. Документ разъясняет нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, предполагающей санкции за нарушение ПДД.

"С одной стороны, закрытые номера мешают привлекать к ответственности за нарушения. С другой стороны, наказывать можно только за определенным образом выявленные нарушения. Если мы закрытие номера признаем нарушением, мы должны наказывать того, кто это совершил, а это не обязательно владелец автомобиля. Я могу во дворе закрыть номер соседу, виноват я, а накажут его. Это нарушает презумпцию невиновности", - сказал Ермоленко.

Он добавил что, ужесточать ответственность там, где надо добавить контроля, а не жесткости, неправильно.