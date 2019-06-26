Новикомбанк направил на диверсификацию ОПК около 130 млрд рублей

ПАРК ПАТРИОТ, 26 июн – РИА Новости. Новикомбанк – опорный банк госкорпорации "Ростех" – направил около 130 миллиардов рублей на диверсификацию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, сообщила председатель правления банка Елена Георгиева на круглом столе, прошедшем в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019".

"Вся наша продуктовая линейка уже перестроена под деятельность по диверсификации предприятий ОПК. За прошлый год мы столкнулись с огромным количеством запросов на финансирование проектов по диверсификации. Более 35 проектов были профинансированы банком на сумму около 130 миллиардов рублей", - сказала она.

По ее словам, президент поставил перед предприятиями ОПК задачу довести долю гражданской продукции до 30% от общего объема производства к 2025 году и до 50% - к 2030 году.

Как отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Игорь Дубоносов, приоритетными отраслями экономики, которые банк поддерживает, стали отрасли, перечисленные в майских указах президента, в частности медицина, транспорт и ТЭК.

"Перечень первоочередных национальных проектов и есть тот приоритет, который для нас крайне важен. Мы пытаемся ему соответствовать. Приоритетные отрасли заданы, но это не значит, что если мы видим спрос в иных отраслях экономики, то мы не будем поддерживать проекты по диверсификации этих отраслей", - сказал он в ходе круглого стола.

Дубоносов уточнил, что банк финансировал проекты по установке инспекционно-досмотровых комплексов, в том числе для ЧМ-2018 по футболу, проект по строительству перинатальных центров, внедрение технологий в рамках проекта "Умный город", проект "Кортеж" по созданию нового отечественного автомобиля Aurus, закупку медицинского оборудования в больницы Санкт-Петербурга, Пензенской и Магаданской областей, проект по разработке средств защиты фискальных данных, комплексов обработки бюллетеней на выборах, а также проект по изготовлению перспективных радиоэлектронных модулей и изделий.

В свою очередь заместитель руководителя ГК "Ростех" Максим Выборных отметил, что доля гособоронзаказа на предприятиях ОПК постепенно будет сокращаться.