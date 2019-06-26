Единый кол-центр ветеринарной службы заработает в МО до конца года

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Подмосковье до конца года заработает общий кол-центр и единая база пациентов ветеринарной службы. Об этом сообщил телеканал В Подмосковье до конца года заработает общий кол-центр и единая база пациентов ветеринарной службы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

По его словам, на данный момент в одном из территориальных управлений региона кол-центр запущен в тестовом режиме.

"Закончить работу по созданию общего кол-центра и единой базы пациентов с подключением к ней всех областных врачей и лабораторий планируется до конца года. В перспективе областная ветслужба будет иметь мобильное приложение для записи домашнего питомца к врачу", – отметил Андрей Разин.