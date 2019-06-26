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РИА Новости
Новости Подмосковья

Единый кол-центр ветеринарной службы заработает в МО до конца года

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудница горячей линии
Сотрудница горячей линии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Подмосковье до конца года заработает общий кол-центр и единая база пациентов ветеринарной службы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.
По его словам, на данный момент в одном из территориальных управлений региона кол-центр запущен в тестовом режиме.
"Закончить работу по созданию общего кол-центра и единой базы пациентов с подключением к ней всех областных врачей и лабораторий планируется до конца года. В перспективе областная ветслужба будет иметь мобильное приложение для записи домашнего питомца к врачу", – отметил Андрей Разин.
При этом, как отметил министр, в первую очередь необходимо создать единый кол-центр, единую базу записей. Таким образом поток информации из лечебных учреждений будет направляться в единую диспетчерскую. После этого можно будет приступить к созданию мобильного приложения.
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