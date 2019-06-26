В СПЧ не видят необходимости в снижении возраста совершеннолетия

"Я не вижу в данной идее о снижении возраста совершеннолетия необходимости в настоящий момент времени в связи с тем, что для тех, кто у нас вступает в брак, занимается предпринимательской деятельностью, существует такое понятие, как эмансипация", - рассказала РИА Новости Киркора.