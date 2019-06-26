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РИА Новости

В СПЧ не видят необходимости в снижении возраста совершеннолетия

Вчера, 15:31
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора не видит необходимости в снижении возраста совершеннолетия в России, так как законодательством уже предусмотрены возможности для самореализации социально активной молодежи.
Ранее глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил в интервью РИА Новости о том, что существуют предпосылки к снижению возраста совершеннолетия с нынешних 18 лет.
"Я не вижу в данной идее о снижении возраста совершеннолетия необходимости в настоящий момент времени в связи с тем, что для тех, кто у нас вступает в брак, занимается предпринимательской деятельностью, существует такое понятие, как эмансипация", - рассказала РИА Новости Киркора.
По ее словам, и в гражданском праве молодой человек, занимающийся активной деятельностью, может в определенных процедурах получить полную дееспособность до наступления 18 лет.
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