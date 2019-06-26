В Солнечногорске пройдет международный турнир по воднолыжному спорту

Соревнования проведут в акватории Истринского водохранилища. По плану в них примут участие порядка 30 спортсменов из нескольких стран мира – России, Белоруссии, Австрии, Великобритании, Италии и Франции.

"Недавно завершился этап Кубка России по плаванию на открытой воде, следом за ним Московская область принимает международный турнир по воднолыжному спорту. Эти соревнования соберут порядка 30 спортсменов из нескольких стран мира, которые на протяжении двух дней будут демонстрировать свое мастерство и бороться за награды в нескольких дисциплинах", — прокомментировал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.