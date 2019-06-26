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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Солнечногорске пройдет международный турнир по воднолыжному спорту

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Антон ДенисовУчастник чемпионата по воднолыжному спорту
Участник чемпионата по воднолыжному спорту
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. С 29 по 30 июня в Солнечногорском районе состоится международный турнир по воднолыжному спорту Moscow region Istra, сообщил телеканал "360".
Соревнования проведут в акватории Истринского водохранилища. По плану в них примут участие порядка 30 спортсменов из нескольких стран мира – России, Белоруссии, Австрии, Великобритании, Италии и Франции.
"Недавно завершился этап Кубка России по плаванию на открытой воде, следом за ним Московская область принимает международный турнир по воднолыжному спорту. Эти соревнования соберут порядка 30 спортсменов из нескольких стран мира, которые на протяжении двух дней будут демонстрировать свое мастерство и бороться за награды в нескольких дисциплинах", — прокомментировал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.
Водные лыжники разделятся на категории: 14 лет, 15–17 лет, 35+ лет. Также предусмотрена отдельная категория – Оpen. Спортсменам предстоит бороться за призы в прыжках с трамплина и слаломе.
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