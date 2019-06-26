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РИА Новости

В Кузбассе главу загса оштрафовали за регистрацию брака без согласия жениха

Вчера, 15:31
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© Fotolia / alex.pinЦеремония регистрации брака в ЗАГС
Церемония регистрации брака в ЗАГС
© Fotolia / alex.pin
КЕМЕРОВО, 26 июн — РИА Новости. Таштагольский городской суд оштрафовал на десять тысяч рублей руководителя загса, зарегистрировавшую брак без согласия жениха, который находился при смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Как выяснило следствие, в июле 2017 года чиновница выполнила просьбу своей знакомой и зарегистрировала ее брак с мужчиной, который в тот момент находился в бессознательном состоянии в больнице, куда попал с огнестрельным ранением. На следующий день после "бракосочетания" он умер.
Женщина же получила официальный статус супруги, а также имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага. Впоследствии она потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью "мужа", и суд взыскал в ее пользу 100 тысяч рублей.
Руководительницу загса обвиняли в превышении должностных полномочий. На суде она полностью признала вину, загладила причиненный преступлением вред и попросила применить к ней в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф. Суд удовлетворил это ходатайство.
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