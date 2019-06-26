В Кузбассе главу загса оштрафовали за регистрацию брака без согласия жениха

КЕМЕРОВО, 26 июн — РИА Новости. Таштагольский городской суд оштрафовал на десять тысяч рублей руководителя загса, зарегистрировавшую брак без согласия жениха, который находился при смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Как выяснило следствие, в июле 2017 года чиновница выполнила просьбу своей знакомой и зарегистрировала ее брак с мужчиной, который в тот момент находился в бессознательном состоянии в больнице, куда попал с огнестрельным ранением. На следующий день после "бракосочетания" он умер.

Женщина же получила официальный статус супруги, а также имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага. Впоследствии она потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью "мужа", и суд взыскал в ее пользу 100 тысяч рублей.